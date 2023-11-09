Вестник Кавказа

Песков опроверг Пашиняна: Баку готовится не к войне, а к мирному договору с Ереваном

Песков опроверг Пашиняна: Баку готовится не к войне, а к мирному договору с Ереваном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков заявил, что Азербайджан и Армения ведут активную подготовку к подписанию мирного договора. По его словам, Кремль не знаком с заявлениями Пашиняна.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали последние заявления армянского премьера Никола Пашиняна о подготовке к войне.

Ранее глава правительства Армении сообщил, что Азербайджан якобы готовится к боевым действиям, осуществляя «подозрительные действия».

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что не знаком с такими высказываниями, однако подчеркнул, что сегодня со стороны руководства Азербайджана идут заявления о скором заключении мирного договора с Арменией.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1685 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы