Песков опроверг Пашиняна: Баку готовится не к войне, а к мирному договору с Ереваном

Дмитрий Песков заявил, что Азербайджан и Армения ведут активную подготовку к подписанию мирного договора. По его словам, Кремль не знаком с заявлениями Пашиняна.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали последние заявления армянского премьера Никола Пашиняна о подготовке к войне.

Ранее глава правительства Армении сообщил, что Азербайджан якобы готовится к боевым действиям, осуществляя «подозрительные действия».

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что не знаком с такими высказываниями, однако подчеркнул, что сегодня со стороны руководства Азербайджана идут заявления о скором заключении мирного договора с Арменией.