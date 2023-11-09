МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в противоречиях вместо мира

Выступление армянского премьера Никола Пашиняна на ПА ОБСЕ прокомментировали в МИД Азербайджана. В Баку обратили внимание на многочисленные противоречия в его словам и призвали Ереван вместо безосновательных заявлений делать шаги по продвижению к мирному соглашению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ снова сделал ряд не имеющих под собой оснований и противоречивых заявлений, вместо того, чтобы совершить практические действия в мирном процессе с Азербайджаном. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде.

Он обратил внимание на недопустимость предъявления Ереваном претензий к Баку – это делается вместо представления комментариев по проекту соглашения "об установлении мира и межгосударственных отношениях", а также вместо запуска переговоры по мирному соглашению, откладываемых усилиями Армении на протяжении уже более двух месяцев.

"Заявление премьер-министра Армении о том, что между двумя странами существует взаимопонимание по базовым принципам и демаркации границ, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий, а также о том, что наша страна готовится к войне против Армении, является показателем того, насколько противоречивый подход используют армянские официальные лица в своих заявлениях"

– Айхан Гаджизаде

Дипломат отметил, что Азербайджан в последние три года выдвинул ряд инициатив, связанных с 5 базовыми принципами, демаркацией государственных границ, разблокирования коммуникаций и заключения мирного договора. Ереван же все это время ставит препятствия на пути этого процесса.

Айхан Гаджизаде также обратил внимание на то, что Азербайджан вернул около ста армянских пленных – Армения же нарушила договоренности в рамках доверия, отказавшись вернуть азербайджанских военных, случайно пересекших границу и взятых в плен. Это едва ли может говорить о серьезном отношении Еревана к теме возвращения задержанных.

"Совершенно необоснованно, что стремление к безопасному и достойному возвращению представителей "Общины Западного Азербайджана" на родные земли и проводимая ими пропаганда в этом направлении были охарактеризованы премьер-министром Армении как "подготовка к агрессии" против Армении"

– Айхан Гаджизаде

Пресс-секретарь призвал Ереван не совершать агрессивные и клеветнические высказывания против Азербайджана на международных платформах, отказаться от заявлений, вредящих мирным перспективам, и использовать созданные исторические возможности для превращения Южного Кавказа в место мира и сотрудничества.

"Надеемся, что Армения адекватно ответит на призывы Азербайджана к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписанию мирного договора в ближайшее время"

– МИД Азербайджана