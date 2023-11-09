Пашинян: основные принципы мира между Арменией и Азербайджаном согласованы

Переговорный процесс по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией продвигается, сообщил Пашинян. Он рассказал, что при участии Брюсселя согласованы основные принципы мира, но сторонам все еще сложно понимать друг друга.

В Ереване заявили, что пришли к соглашению по вопросу о принципах мирного соглашения с Баку.

"У нас есть хорошие и плохие новости об армяно-азербайджанском мирном процессе. Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы"

– премьер-министр Никол Пашинян

По его словам, согласовать принципы удалось в рамках европейских переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Выступая на открытии осенней сессии ПА ОБСЕ, армянский премьер сообщил, что по вопросу переговоров с Азербайджаном имеются и сложности, а именно - разный дипломатический язык сторон.

"Самая главная плохая новость заключается в том, что мы до сих пор говорим на разных дипломатических языках и очень часто не понимаем друг друга. Тому есть объективные причины: многолетний конфликт, тысячи жертв, десятки пленных, царящая десятилетиями атмосфера ненависти и подозрения в том, что под конструктивными заявлениями скрываются плохие намерения"

– Пашинян

В Азербайджане два месяца назад направили Армении пятый обновленный проект мирного договора, основанный на пяти принципах, но пока не получили ответа. Об этом ранее заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.