Вестник Кавказа

Переводы из России в Армению составили почти восьмую часть ее ВВП

Переводы из России в Армению составили почти восьмую часть ее ВВП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переводы денежных средств из РФ в Армению оказались одной из ключевых статей армянского ВВП, составив практически одну восьмую от общего его объема.

ВВП Армении в прошлом году оказался во многом сформирован за счет переводов из России, следует из данных Центрального банка РА.

В частности, денежные переводы из России в Армению в минувшем году стали источником почти восьмой части ВВП всей страны.

В общей сложности физические лица из России отправили в Армению $3,87 млрд, а общий объем ВВП РА за этот год достиг $29,2 млрд, передает РБК.

Много переводов поступало в Армению и из таких стран, как Америка ($733 млн), Великобритания ($207 млн), Швейцария ($131 млн), ОАЭ ($105 млн) и Германия ($100 млн).

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