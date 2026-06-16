Азербайджанский боец UFC Танк выйдет в октагон в Баку 27 июня

Боец UFC Тахир Абдуллаев заключил контракт с UFC – теперь он примет участие в турнире UFC Fight Night, который пройдет в Баку 27 июня.

Представитель MMA, боец Тахир Абдуллаев из Азербайджана по прозвищу Танк подписал контракт с UFC, так что он сможет принять участие в турнире UFC Fight Night в Баку 27 июня.

В октагоне Абдуллаев, выступающий в полусреднем весе, сразится с бойцом из Бразилии Джефферсоном Насименту.

Танк – уже пятый боец из Азербайджана, заключивший контракт с UFC. В боях MMA он одержал 19 побед, трижды терпел поражения.

Стоит отметить, что турнир UFC Fight Night состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене в столице Азербайджана.

Главным его боем станет схватка Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом (легкий вес). В соглавном поединке в среднем весе россиянин Шарабутдин Shara Bullet Магомедов поборется с бразильцем Мичелом Перейрой.

Кроме того, во время турнира в октагон выйдут еще два бойца из Азербайджана – Назим Садыхов и Фарман Гасанов, которые померяются силами с бразильцем Матеушем Камило и американцем Эриком Ноланом.