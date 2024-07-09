Баку принимает ежегодное собрание стран Группы ИБР

Сегодня в Баку стартовало очередное ежегодное собрание стран Группы Исламского банка развития, в ходе которого его участники обсудят укрепление экономического сотрудничества, поддержку бизнеса и устойчивое развитие стран-членов организации.

Сегодня в столице Азербайджана Баку был дан старт 51-му Ежегодному собранию Группы Исламского банка развития (ИБР), которое проходит под девизом "Региональная интеграция во имя устойчивого процветания".

В работе форума участвуют высокопоставленные представители государственных структур, министры финансов, экономики, планирования, развития и инвестиций стран-участниц, главы международных и региональных финансовых организаций, а также представители частного сектора и СМИ, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В программе собрания – встречи высокого уровня, в том числе - в форматах B2B и B2G, презентации стартапов, а также сессии обмена опытом, в ходе которых пройдут обсуждения, направленные на укрепление устойчивого развития и расширение экономического сотрудничества между 57 государствами-членами Группы ИБР, говорится в сообщении.

Все инициативы форума направлены на укрепление государственно-частного партнерства, поддержку предпринимателей и субъектов МСП, а также стимулирование инновационного развития экономик стран-членов содружества, пояснили организаторы.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Азербайджана ставят во главу угла проекты восстановления освобожденного от армянской оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, рассказал сегодня на встрече с президентом группы Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства высоко оценил поддержку банком этих проектов, а также отметил необходимость определения будущего формата сотрудничества в развитии освобожденных регионов страны до 2030 года, намеченных в "Национальных приоритетах социально-экономического развития".