ИБР будет финансировать крупные проекты в Узбекистане

Исламский банк развития готов внедрить новую стратегию сотрудничества с Узбекистаном, взяв на себя льготное финансирование крупных проектов в стране.

Исламский банк развития (ИБР) готов активизировать сотрудничество с Узбекистаном и обеспечить стране льготное финансирование ее крупных проектов, показала встреча посла Узбекистана Нодиржона Тургунова и генерального директора департамента проектного планирования ИБР Анаса Айсама.

Финансист отметил, что страны мира с большим интересом следят за беспрецедентными изменениями, происходящими в Узбекистане в последние годы, подчеркнув, что фундаментальные реформы в стране приносят свои ощутимые результаты и укрепляют позиции страны на международной арене, передает Trend.

Стороны обсудили возможности вопросы активизации сотрудничества, а также финансирования проектов в сфере транспорта, логистики, образования, сельского и водного хозяйства, экологии, животноводства и других направлений.

Анас Айсам заверил, что банк уже разработал новую стратегию сотрудничества на 2022-2026 годы, которая включает не только участие ИБР в этих инициативах, но и программы поддержки в Узбекистане женщин и молодежи.