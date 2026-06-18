Вестник Кавказа

Израиль и "Хезболла" договорились о прекращении огня

Карта Израиля
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Вооруженные группировки ливанской "Хезболла" и подразделения армии Израиля прекратили обмен ударами. Перемирие вступило в силу в 16:00.

Израиль и "Хезболла" достигли договоренностей о прекращении огня. Огонь прекратился с обеих сторон с 16:00 (16:00 по мск) по местному времени в пятницу, передает Reuters со ссылкой на американского чиновника. 

"Хезболла" и Израиль пришли к соглашению о прекращении огня"

– источник 

По словам чиновника, соглашение достигнуто при участии посредников из США и Катара. Также в переговорах приняли участие представители Тегерана. 

Отметим, что сегодня "Хезболла" и Израиль обменялись ударами. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не намерен сокращать военное присутствие в Ливане.

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