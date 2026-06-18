Израиль не будет выводить войска из Южного Ливана – Нетаньяху

Израиль будет отвечать на любые атаки, организованные шиитским движением "Хезболла" по его военным в Ливане, такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Об этом он сообщил после проведения совещания с главой оборонного ведомства Израиля Исраэлем Кацем и начальником генерального штаба ЦАХАЛ Эялем Замиром.
При этом он отметил, что Армия обороны Израиля не намерена покидать территорию Южного Ливана.
"Мое указание предельно ясно: Израиль не потерпит нападений на наших солдат или на нашу территорию. Армия обороны Израиля примет меры для предотвращения любой угрозы нашим силам и нашей территории"
– Биньямин Нетаньяху
Так он прокомментировал текущую ситуацию в министерстве обороны Израиля после ночных ударов по Ливану в ответ на атаку на израильских танкистов на юге Ливана. Отмечается, что в его результате погибли четверо военных, включая командира батальона.
Как подчеркнул Нетаньяху, Хезболла "заплатит за эти нападения очень высокую цену".
Израильский премьер заявил, что подобные действия – "вопиющее нарушение режима прекращения огня".
"Прошлой ночью я отдал Армии обороны Израиля приказ нанести по Хезболле мощный удар. Израиль останется в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты северных населенных пунктов (Израиля – ред.)"
– Биньямин Нетаньяху