Израиль не будет выводить войска из Южного Ливана – Нетаньяху

В Тель-Авиве заявили, что не намерены выводить израильские войска с ливанской территории и сообщили, что будут отвечать на любой удар со стороны Хезболлы.

Израиль будет отвечать на любые атаки, организованные шиитским движением "Хезболла" по его военным в Ливане, такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Об этом он сообщил после проведения совещания с главой оборонного ведомства Израиля Исраэлем Кацем и начальником генерального штаба ЦАХАЛ Эялем Замиром.

При этом он отметил, что Армия обороны Израиля не намерена покидать территорию Южного Ливана.

"Мое указание предельно ясно: Израиль не потерпит нападений на наших солдат или на нашу территорию. Армия обороны Израиля примет меры для предотвращения любой угрозы нашим силам и нашей территории"

– Биньямин Нетаньяху

Так он прокомментировал текущую ситуацию в министерстве обороны Израиля после ночных ударов по Ливану в ответ на атаку на израильских танкистов на юге Ливана. Отмечается, что в его результате погибли четверо военных, включая командира батальона.

Как подчеркнул Нетаньяху, Хезболла "заплатит за эти нападения очень высокую цену".

Израильский премьер заявил, что подобные действия – "вопиющее нарушение режима прекращения огня".

"Прошлой ночью я отдал Армии обороны Израиля приказ нанести по Хезболле мощный удар. Израиль останется в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты северных населенных пунктов (Израиля – ред.)"

– Биньямин Нетаньяху