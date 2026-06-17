Израиль всю ночь наносил удары по югу Ливана

Израильские военные в ночь на пятницу и этим утром атакуют цели на юге Ливана, связанные с "Хезболла". Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля сообщила о проведении атак на юге Ливана ночью и утром 19 июня.

"После неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны "Хезболла" ЦАХАЛ наносил удары всю ночь и продолжает атаковать цели в нескольких районах южного Ливана, поражая террористов "Хезболла" и террористические объекты"

– ЦАХАЛ

Отметим, что на 19 июня планировалась встреча США и Ирана, в Швейцарии должна была состояться церемония подписания меморандума о взаимопонимании, один из пунктов которого – остановка боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, – а также переговоры по техническим вопросам.