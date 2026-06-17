США ввели санкции против ливанских политиков за поддержку "Хезболлы"

США ввели рестрикции против ряда политиков Ливана за связи с "Хезболлой" и блокирование диалога между Бейрутом и Тель-Авивом.

Вашингтон ввел рестрикции против ряда политических деятелей Ливана за поддержку "Хезболлы".

По информации СМИ, в "черный список" попал лидер христианской партии "Марада" Сулейман Франжье, который якобы получал финансирование от "Хезболлы". Также санкции введены против зампредседателя политсовета "Хезболлах" Махмуда Куммати, который препятствовал диалогу между Израилем и Ливаном.

Отметим, что в конце мая власти США ввели рестрикции против трех парламентариев, бывшего министра и четырех высокопоставленных силовиков Бейрута. Также ограничения коснулись посла Ирана в Ливане.