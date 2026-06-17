Израиль не будет спешить с выводом войск из южной части Ливана

Премьер Израиля заявил о намерении еврейского государства продолжать работу по обеспечению безопасности своей территории. В этой связи он подчеркнул, что израильские военные продолжат борьбу на юге Ливана.

Израиль не собирается выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Такое заявление сделал 18 июня премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы восстановим безопасность и процветание в северных районах [Израиля]. Для этого необходимо сохранить зону безопасности на юге Ливана, и нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля"

– израильский премьер

Он также еще раз отметил, что Израиль сумел "сломить ось зла" во главе с Ираном, к которой относятся также радикальная группировка ХАМАС и ливанская "Хезболла".

"Мы сдерживаем ХАМАС в Газе, где контролируем более 60% территории сектора, а в Ливане мы устранили угрозу наземного вторжения в наши населенные пункты и сломили ракетную мощь Хезболла"

– Биньямин Нетаньяху

Он отметил, что Израиль уже проделал там огромную работу, но предстоит еще сделать многое.

Премьер еврейского государства добавил, что борьба не завершена, и впереди ждет еще много трудностей.

"Они требуют от нас выдержки, твердой позиции в отношении интересов безопасности и одновременно поддержания важных отношений с нашими американскими друзьями, которые сражались плечом к плечу с нами, и мы очень ценим это"

– премьер Израиля