Израиль не будет спешить с выводом войск из южной части Ливана

Израиль не собирается выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Такое заявление сделал 18 июня премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"Мы восстановим безопасность и процветание в северных районах [Израиля]. Для этого необходимо сохранить зону безопасности на юге Ливана, и нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля"
– израильский премьер
Он также еще раз отметил, что Израиль сумел "сломить ось зла" во главе с Ираном, к которой относятся также радикальная группировка ХАМАС и ливанская "Хезболла".
"Мы сдерживаем ХАМАС в Газе, где контролируем более 60% территории сектора, а в Ливане мы устранили угрозу наземного вторжения в наши населенные пункты и сломили ракетную мощь Хезболла"
– Биньямин Нетаньяху
Он отметил, что Израиль уже проделал там огромную работу, но предстоит еще сделать многое.
Премьер еврейского государства добавил, что борьба не завершена, и впереди ждет еще много трудностей.
"Они требуют от нас выдержки, твердой позиции в отношении интересов безопасности и одновременно поддержания важных отношений с нашими американскими друзьями, которые сражались плечом к плечу с нами, и мы очень ценим это"
– премьер Израиля