Вестник Кавказа

Ведучи принимает этап Кубка России по парапланеризму

Ведучи принимает этап Кубка России по парапланеризму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чеченский курорт Ведучи на три дня стал центром притяжения лучших парапланеристов со всей России – здесь сегодня стартовал очередной этап Кубка России по этому виду спорта.

Молодой чеченский всесезонный горный курорт Ведучи стал центром притяжения не только туристов, но и любителей парапланеризма со всей России – сегодня здесь стартовал трехдневный этап Кубка России по этому виду спорта, его участники посоревнуются на точность приземления в заданной точке, сообщает пресс-служба курорта.

"Кубок России по парапланеризму является одним из главных национальных соревнований в этом виде спорта и ежегодно собирает сильнейших пилотов страны. Желаем зрителям насладиться яркими красками крыльев на фоне неба, а участникам удачи"

- сообщение

Дисциплина "Параплан - Точность приземления" признана официальной и уже названа важнейшим навыком пилотирования непростого летательного аппарата. Управляющему им пилоту нужно приземлиться максимально близко к строго определенной точке, чтобы показать судьям, как хорошо он "чувствует" крыло, скорость и воздушные потоки, пояснили в пресс-службе Кавказ.РФ, передает портал "Это Кавказ".

Насладиться воздушными полетами лучших мастеров можно будет до воскресенья, 21 июня, добавили в пресс-службе.

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