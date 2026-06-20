Рубен Рубинян выдвинут кандидатом на пост спикер парламента РА

Зампред Национального собрания Армении Рубен Рубинян выдвинут на пост спикера парламента в ходе голосования в правлении "Гражданского договора".
Рубен Рубинян выдвинут на пост спикера парламента Армении правящей партией "Гражданский договор". Информацией поделился глава правительства РА Никол Пашинян.
Рубинян в ходе партийного голосования обошел других кандидатов – действующего спикера Алена Симоняна, а также Айка Конджоряна, который руководит фракцией "Гражданский договор".
Отметим, что Рубинян работает на должности зампреда Национального собрания, он также курирует переговоры Еревана и Анкары. При этом остается неизвестным, продолжит ли Рубинян заниматься консультациями с Турцией.
"Думаю, коллеги посчитали, что на данном этапе будет правильнее, если эту должность займу я"
– Рубен Рубинян