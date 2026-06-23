Вестник Кавказа

ПАСЕ приняла антигрузинскую резолюцию – Папуашвили

Здание Европарламента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили резко раскритиковал принятую сегодня Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию по Грузии.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал принятую сегодня ПАСЕ резолюцию, посвященную демократическим институтам в этой стране.

Он напомнил, что подобные документы неоднократно принимались, причем не только ПАСЕ, и Европарламентом.

Папуашвили пояснил, что ПАСЕ и ЕП по сути представляют собой единую институцию. Обе структуры, отметил он, управляются одними и теми же политическими группами, которые входят в состав Европейской народной партии – так же, как партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Папуашвили назвал подходы ПАСЕ и ЕП "антигрузинскими: по его словам, они не признают суверенитет Грузии.

"Конкретно, ПАСЕ не признала волю грузинского народа, избравшего в 2024 году на парламентских выборах правящую партию "Грузинская мечта" и потребовала проведения новых выборов, после чего полтора года назад наша делегация приостановила членство в этой организации"

– Шалва Папуашвили

Политик подчеркнул, что восстановление диалога между ПАСЕ, ЕП и Грузией будет возможно только тогда, когда они признают ее суверенитет.

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