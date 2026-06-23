ПАСЕ приняла антигрузинскую резолюцию – Папуашвили

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили резко раскритиковал принятую сегодня Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию по Грузии.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал принятую сегодня ПАСЕ резолюцию, посвященную демократическим институтам в этой стране.

Он напомнил, что подобные документы неоднократно принимались, причем не только ПАСЕ, и Европарламентом.

Папуашвили пояснил, что ПАСЕ и ЕП по сути представляют собой единую институцию. Обе структуры, отметил он, управляются одними и теми же политическими группами, которые входят в состав Европейской народной партии – так же, как партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Папуашвили назвал подходы ПАСЕ и ЕП "антигрузинскими: по его словам, они не признают суверенитет Грузии.

"Конкретно, ПАСЕ не признала волю грузинского народа, избравшего в 2024 году на парламентских выборах правящую партию "Грузинская мечта" и потребовала проведения новых выборов, после чего полтора года назад наша делегация приостановила членство в этой организации"

– Шалва Папуашвили

Политик подчеркнул, что восстановление диалога между ПАСЕ, ЕП и Грузией будет возможно только тогда, когда они признают ее суверенитет.