ПАСЕ приняла антигрузинскую резолюцию – Папуашвили

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал принятую сегодня ПАСЕ резолюцию, посвященную демократическим институтам в этой стране.
Он напомнил, что подобные документы неоднократно принимались, причем не только ПАСЕ, и Европарламентом.
Папуашвили пояснил, что ПАСЕ и ЕП по сути представляют собой единую институцию. Обе структуры, отметил он, управляются одними и теми же политическими группами, которые входят в состав Европейской народной партии – так же, как партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".
Папуашвили назвал подходы ПАСЕ и ЕП "антигрузинскими: по его словам, они не признают суверенитет Грузии.
"Конкретно, ПАСЕ не признала волю грузинского народа, избравшего в 2024 году на парламентских выборах правящую партию "Грузинская мечта" и потребовала проведения новых выборов, после чего полтора года назад наша делегация приостановила членство в этой организации"
– Шалва Папуашвили
Политик подчеркнул, что восстановление диалога между ПАСЕ, ЕП и Грузией будет возможно только тогда, когда они признают ее суверенитет.