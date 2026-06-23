В Грузии назвали условие возвращения к работе в ПАСЕ

Власти Грузии не намерены возвращаться к работе в ПАСЕ при сохранении ограничений для грузинской делегации. Тбилиси требует признания полномочий в полном объеме.

Тбилиси не планирует возвращения к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) до тех пор, пока европейские власти не признают полномочия грузинской делегации без ограничений, заявил глава комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе.

"Резолюция не отражает событий, которые произошли в Грузии за последние 12 месяцев. У авторов резолюции и тех, кто за нее голосует, нет желания сотрудничать или вести диалог с властями Грузии. Их визит в Тбилиси был лишь формальностью"

– Николоз Самхарадзе

По словам Самхарадзе, Тбилиси продолжит избегать взаимодействия в рамках ПАСЕ, пока ЕС поддерживает режим ограничений в отношении мандатов грузинской делегации.

Напомним, что в начале 2025 года ПАСЕ ввела ограничения для грузинской делегации. Тбилиси в ответ приостановил участие Грузии в работе ассамблеи.