В Грузии жестко осудили новую резолюцию ПАСЕ

Власти Грузии обвинили ПАСЕ в политической атаке, назвав набором ложных обвинений последний проект резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, ставящий под сомнение качество демократии в стране.

Проект новой резолюции Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии – не что иное, как политически мотивированный и недостоверный документ, который основан на недостоверных данных и содержит ложную информацию, заявили сегодня в правящей в стране партии "Грузинская мечта".

В ней говорится о "серьезной обеспокоенности" текущей ситуацией в Грузии, а также о продолжающемся демократическом регрессе, политическом кризисе и давлении на инакомыслие: принять ее в ЕС планируют сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге, передает Sputnik Грузия.

"Резолюция наполнена ошибочной информацией, а выводы делаются на основе ложных данных. В этом нет ничего нового – подобные документы принимаются регулярно. Их цель – создать напряженность и поставить Грузию в режим оправданий"

– депутат от правящей партии Тенгиз Шарманашвили

Такие документы руководство ЕС использует как инструмент политического давления, но он не имеет практического значения для властей, прокомментировал председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили.

В руководстве Грузии сходятся в едином мнении в оценке заявлений международных организаций в отношении Грузии – они противоречивы и подрывают доверие к европейским институтам. Зачастую они одновременно говорят о положительной динамике развития страны и о "демократическом откате", что снижает доверие к подобным заявлениям.

Авторы проекта резолюции, докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Эдите Эштрела и Сабина Чудич, обеспокоены ситуацией в стране и предупреждают о рисках ухудшения состояния демократических институтов и ограничения политического плюрализма. В то же время они призывают грузинские власти отменить ряд изменений в законодательстве, расценивая их как "репрессивные", и усилить диалог с оппозицией и гражданским обществом.