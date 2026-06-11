Каладзе осудил Европарламент за новую резолюцию по Грузии

В правящей партии Грузии отреагировали на новую резолюцию Европарламента, принятую на днях в отношении республики. По словам генсека партии Кахи Каладзе, в этом документе нет никакой конкретики и правды.

Генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе прокомментировал принятую на этой неделе резолюцию Европарламента, которая касается Грузии.

Он подчеркнул, что подобные резолюции не имеют никакой цены.

"Эти резолюции не имеют никакой цены. Только ложь, никакой конкретики, правды. Мы видели много резолюций такого содержания и в прошлом. Эта клевета, угрозы продолжаются. Это отношение категорически неприемлемо"

– Каха Каладзе

Он акцентировал внимание на том, что Грузия неоднократно подтверждала настрой на продолжение диалоге.

"Мы не раз говорили, что готовы к диалогу, к тому, чтобы сесть и разговаривать, а не так, чтобы кто-то смотрел на нас свысока и грозил пальцем. Грузия - это не чей-то задний двор. Это независимое, суверенное государство. Все должны быть добры и уважать грузинский народ"

– генсек правящей партии

Напомним, 17 июня Европарламент (ЕП) принял резолюции с оценкой шагов в процессе вступления в ЕС кандидатов – Грузии и Турции. Отметив, что обе страны отступают от демократических принципов, европарламентарии призвали к реформам и более решительной реакции ЕС.

За принятие резолюции по Грузии проголосовали 436 депутатов ЕП, против выступили 145, воздержались 47.

В документе, в частности, сказано, что взаимодействие Евросоюза с Грузией должно зависеть от того, изменят ли власти республики свою антиевропейскую политику. Европарламентарии также заявили, что сожалеют по поводу того, чтоо "Грузинская мечта" не предприняла никаких шагов для того, чтобы изменить негативные тенденции.

В резолюции также выражена "полная солидарность с народом Грузии, который продолжает вести борьбу за европейскую и демократическую Грузию перед лицом отступления от демократических принципов".