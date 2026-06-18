В Армении обсуждают кандидатов на должность спикера парламента – СМИ

Армянские СМИ сообщают о том, что в правящей партии "Гражданский договор" в настоящее время обсуждают кандидатов на должность председателя Национального собрания РА.

В правящей партии Армении "Гражданский договор" обсуждают кандидатуру на пост председателя Национального собрания, сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, в настоящее время обсуждают трех кандидатов из числа участников правящей партии.

Предварительно это действующий спикер парламента Ален Симонян, вице-спикер Рубен Рубинян и руководитель фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян.

Отмечается, что всего период парламентских выборов в Армении также рассматривалась кандидатура посла Армении в США Лилит Макунц.

Тем не менее, в настоящее время она лично не проявляла такого стремления и не выдвинула своей кандидатуры.

Кроме того, СМИ сообщают, что действующий спикер парламента Ален Симонян уверен, что премьер Никол Пашинян поддержит именно его кандидатуру.

Окончательное решение примет правление "Гражданского договора", после чего его представят парламентской фракции.