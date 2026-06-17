В Армении задумались о смене президента - СМИ

В армянской прессе все чаще муссируются слухи об ухудшении состояния здоровья действующего президента страны Ваагна Хачатряна: власть готовится к его смене, названы несколько кандидатов на его пост.

В политических кругах Армении все чаще обсуждают серьезно пошатнувшееся состояние здоровья действующего президента Ваагна Хачатряна – как полагают в руководстве страны, вскоре он может покинуть должность до завершения своего срока в 2029 году. В правящей партии "Гражданский договор" уже назвали несколько претендентов на этот пост, пишет газета "Грапарак".

В числе потенциальных претендентов на пост главы государства называются руководитель аппарата правительства Араик Арутюнян, спикер парламента Ален Симонян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян, отмечает газета, передает Sputnik Армения.

При этом Араик Арутюнян уже участвовал в президентской гонке в 2022 году, однако не получил должной поддержки внутри правящей команды, отмечает издание.

Напомним, Ваагн Хачатрян был избран президентом в 2022 году сроком на семь лет, его полномочия истекают в 2029 году.