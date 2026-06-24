МИД Грузии раскритиковал ПАСЕ за резолюцию о ситуации в стране

В грузинском МИД недовольны резолюцией, которую приняла накануне ПАСЕ. В министерстве отметили, что эта резолюция основана на докладе, который содержит предвзятую информацию.

МИД Грузии распространил заявление, в котором подверг критике резолюцию, принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) и касающуюся ситуации с демократией в стране.

В министерстве отметили, что доклад, на котором основывалась ПАСЕ при принятии этой резолюции, основан на предвзятой информации и тенденциозных интерпретациях.

"Доклад не основан на объективной и фактологической оценке, содержит тенденциозные интерпретации, односторонние политические оценки и повторение ложных утверждений о Грузии, что вызывает серьезные вопросы как к беспристрастности доклада, так и к процессу его подготовки"

– МИД Грузии

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что особую тревогу вызывает тот факт, что международный институт, который был создан для защиты прав человека, демократии и верховенства права, все чаще стал использоваться в качестве инструмента политического давления.

"Подобная практика подрывает доверие к Совету Европы и вызывает законную озабоченность по поводу беспристрастности некоторых органов в рамках организации"

– грузинский МИД

В министерстве добавили, что по-прежнему открыты к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на взаимном уважении и доверии. При этом в сообщении уточняется, что Грузия рассчитывает на объективный и справедливый подход со стороны институтов Совета Европы.

Напомним, в четверг ПАСЕ приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность отступлением Грузии от демократических стандартов. В документе содержится призыв к руководству республики прекратить преследовать оппозицию и отменить ряд законов, которые в Ассамблее считают репрессивными.