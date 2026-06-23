Вестник Кавказа

РФ и Украина провели обмен военнопленными

РФ и Украина провели обмен военнопленными
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и Киев сегодня осуществили обмен пленными, сообщили в Минобороны РФ. Он прошел по формуле "160 на 160".

Украина возвратила с подконтрольной Киеву территории 160 военнослужащих ВС РФ, взамен были переданы 160 военнопленных ВС Украины, сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

"26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ"

– Министерство обороны РФ

В ведомстве уточнили, что в данный момент российские военнослужащие находятся в Беларуси.

Уточняется, там они получают всю требующуюся психологическую и медицинскую помощь, с ними работает омбудсмен РФ Яна Лантратова.

Как сообщили в министерстве, посредниками при обмене пленными выступили Объединенные Арабские Эмираты.
 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
415 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.