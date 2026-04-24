Вестник Кавказа

Россия готова к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей – Путин

Россия готова к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей – Путин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва готова возобновить переговорный процесс с Украиной. Основой консультаций должны послужить стамбульские договоренности, отметил Владимир Путин.

Россия готова начать консультации с Украиной по вопросу мирного урегулирования. Основой переговоров должны стать стамбульские договоренности, заявил российский лидер Владимир Путин

"Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит, все их устраивало"

– Владимир Путин 

Заявление российского президента было сделано в рамках совещания с членами кабмина. 

Напомним, что в начале июня со стороны Киева поступил сигнал о готовности к переговорам в Швейцарии, Турции или арабской стране. При этом вариант со встречей в Москве был отвергнут.

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