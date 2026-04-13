В ЕС вспомнили о расширении. Каковы шансы Украины, Молдовы, Армении и Грузии?

ЕС готов предоставить ограниченное членство некоторым кандидатам, но не все согласны с такой схемой.

Повестка дня Европейского союза в последние дни крайне насыщенная. Иранский конфликт не исчерпан, поставки нефти и газа из Персидского залива все еще не налажены. ЧП никто не объявляет, но цены растут. Спустя долгое время согласован 20-й пакет антироссийских санкций, поскольку Виктор Орбан проиграл парламентские выборы в Венгрии и блокировать пакет стало некому. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен портит отношения с Турцией, считая ее такой же угрозой, как и влияние России и Китая в Европе. Еврокомиссия продолжает готовиться к внешним угрозам, предлагая обсудить применение статьи 42.7 о совместной обороне.

Есть еще один долгоиграющий вопрос, который актуализировался сейчас: на фоне отсутствия успехов во внешней политике еврочиновники и лидеры государств решили вновь достать из дальнего ящика вопрос о расширении Евросоюза.

Кто войдет в ЕС?

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис, выступая на Дельфийском экономическом форуме, сообщил, что ко второй половине 2027 года ЕС пополнится как минимум одной страной. О какой стране идет речь, он не уточнил. Пока что в списке кандидатов на вступление значатся Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, Молдова, Черногория, Сербия, Северная Македония, Турция и Украина.

Европейские эксперты и политики ранее среди наиболее вероятных кандидатов называли Молдову, Черногорию и Украину. Наибольшие успехи делает Черногория. 22 апреля послы стран Европейского союза одобрили решение разработать договор о вступлении Черногории в ЕС. Подгорица, таким образом, стала еще на шаг ближе к полноправному членству. Ни одна из других стран-кандидатов пока не достигла этой стадии на пути к вступлению в ЕС. Возможно, греческий министр имел ввиду именно Черногорию.

Украина

Несмотря на военный конфликт, обновления есть и по Украине. На кипрском саммите лидеры ЕС решили, что переговоры о вступлении Киева могут начаться в ближайшие недели/месяцы. Об этом передает издание Bloomberg. При этом, несмотря на создание условий для начала первого этапа евроинтеграции, обещаний о дате вступления никто не дает.

Ввиду сохраняющихся проблем с Украиной принять ее сейчас для ЕС опасно. Ведь если Киев продолжает боевые действия, то когда он станет 28-м членом блока, то остальные 27 стран тоже могут оказаться в состоянии прямого военного конфликта с Россией. Кроме того, в Брюсселе и других столицах есть претензии к состоянию демократии, прав человека и коррупции на Украине, особенно после "Миндич-гейта". В этой ситуации Франция и Германия предлагают дать ограниченный, промежуточный статус Украине, символическое членство, исключающее доступ Киева к общеевропеейскому бюджету и субсидиям, а также право голоса.

Такому "подарку" от Парижа и Берлина в Киеве не очень-то и рады. 23 апреля украинский лидер Владимир Зеленский отверг идею ограниченного членства. По его словам, Украина "по-настоящему защищает" Европу, и потому должна получить полноценный статус. Некоторые силы в ЕС, как, например, премьер Чехии Андрей Бабиш и премьер Хорватии Андрей Пленкович, выступают против принятия Киева в 2027 году. Урсула фон дер Ляйен в феврале отмечала, что Евросоюз не может обозначить точную дату членства Украины.

Армения

Наряду с Украиной свою евроинтеграцию хотели бы ускорить и в Армении. Недавно побывавший в России и уже готовящийся к решающим парламентским выборам премьер Никол Пашинян накануне саммита ЕС отметил, что Ереван продолжит курс на вступление в Евросоюз. В отличие от Киева, Ереван не торопит ЕС с выбором и признает необходимость выполнения Копенгагенских критериев.

"Когда Армения выполнит эти критерии, членство в ЕС станет вопросом политического решения и будет зависеть от того, готов ли ЕС принять нас. Если да, Республика Армения подаст заявку на вступление в ЕС в качестве полноправного члена", – заявил Пашинян.

В Брюсселе, видимо, тоже ждут парламентских выборов в Армении, поэтому не торопятся делать оптимистичные заявления. Если у Украины проблема вступления заключается в вопросах военного конфликта и коррупции, то для Еревана - в геополитическом выборе. В Москве Пашиняну дали понять, что Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС, и усидеть на двух стульях не удастся.

Грузия

Еще пессимистичнее перспективы членства на данный момент у Грузии. ЕС не смирился с победами "Грузинской мечты" на муниципальных и парламентских выборах прошлых лет и принятием "недемократичный" законов об иноагентах и защите семейных ценностей. Хотя Тбилиси устами главы МИД Маки Бочоришвили подтверждает свою приверженность к вступлению в ЕС и НАТО, отношения с Брюсселем не улучшаются, а скорее наоборот.

В середине апреля разразился очередной скандал. Посол ЕС Павел Герчинский сказал журналистам, что ЕС не должен позволить, чтобы народ Грузии "вернулся к насилию, гражданской войне, бедности, коррупции и темному времени". Генсек правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал выслать Герчинского из страны.

Молдова

Хотя в Молдове ситуация с соответствием европейским критериям считается лучше, чем на Украине и в Грузии, но Кишиневу тоже предстоит проделать большой путь. Еще в середине февраля глава миссии ЕС в Кишиневе Ивона Пьорко отметила, что Молдова не завершила необходимые реформы для начала переговоров о вступлении и находится лишь на начальном пути интеграции.

В Кишиневе настроены оптимистично. 11 ноября премьер-министр Александр Мунтян отметил, что республика надеется получить место в ЕС к 2028 году. В отличие от Киева, Кишинев согласен на ограниченное членство, о чем в феврале заявили в МИДе страны.