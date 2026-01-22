Вестник Кавказа

Армения на перепутье: плюсы и минусы интеграции с ЕАЭС и с Евросоюзом

Мамикон Бабаян
Пивной дом в Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения – небольшая по площади и населению республика с ограниченной ресурсной базой, упустившая многие перспективы в ходе карабахского конфликта. Без интеграции с другими странами Еревану сложно достичь экономического развития. Расскажем о двух сценариях интеграции и о том, каких последствий стоит ожидать при выборе одного из этих путей.

Европейский путь

В 2021 году вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Евросоюзом и Арменией, утвердившее  западный вектор нынешнего руководства.

Что приобретет Армения от интеграции с Евросоюзом?

  • Увеличение инвестиций и доступ к новым рынкам.
  • Доступность для свободного передвижения в пространстве еврозоны (Шенгенское соглашение).
  • Долгосрочные преобразования в политической и экономической сферах.
  • Коллективная работа по преодолению проблем экологии, образования, здравоохранения, телекоммуникаций, цифровой безопасности.
  • Введение высоких технических и гуманитарных стандартов.

Что потеряет Армения от интеграции с Евросоюзом?

  • Утрата суверенитета во внешней политике и экономике. Верховенство наднациональных структур и евробюрократии  подразумевает, что в ЕС могут принимать решения, идущие вразрез с политикой Еревана.
  • Затраты на внедрение высоких технических стандартов. Достигать евростандартов качества Армении придется дорого и за свой счет.
  • Высокие риски социально-экономической диспропорции. Свобода перемещения может привести к тому, что экономически активное население переедет жить в более благополучные страны еврозоны.
  • Приобщение к европейской санкционной политике ограничит торговые отношения с Ираном.

Быть частью ЕС – значит принимать тенденции, тренды, ценности, видение европейского пути развития цивилизации под эгидой евробюрократии без какого-либо национального уклона.

Евразийский путь

В свое время именно евразийская интеграция способствовала осторожному экономическому росту Армении в условиях ее блокады. Хотя сейчас Азербайджан снял все ограничения на транзит товаров и грузов в Армению, преодоление транспортной блокады стало возможным благодаря не ЕАЭС, а Баку.

Что имеет Армения в ЕАЭС?

  • Льготный доступ к энергетическим ресурсам. К примеру, Ереван получает российский газ по скидке (177,5 дол. за тысячу кубометров), а в Европе цена на газ превышает 600 долларов.
  • Экономический суверенитет: сейчас Армения сама решает, что ей развивать и во что вкладываться.
  • Прочная многолетняя экономическая ниша, которую занимает Армения в пространстве евразийской интеграции.
  • Дешевый импорт внутри ЕАЭС, который возможен во многом благодаря логистической близости.

Оставаться частью ЕАЭС - значит быть участником единого экономического пространства с четырьмя свободами - движение людей, товаров, услуг и капитала.

Что потеряет Армения, выйдя из ЕАСЭ?

  • ВВП сократится 30-40%.
  • Экспорт сократится на 70-80%. Продукция пищевой и легкой промышленности, продукты питания, электроника из Армении не интересны на Западе.
  • Импорт сократится в агропромышленном секторе: сейчас более 90% зерна, почти 35% сельскохозяйственных продуктов, 39% мяса птицы, около 40% удобрений для сельского хозяйства идет из России.
  • Повысится  инфляция и безработица.
  • В условиях международной напряженности прямое авиасообщение между Россией и Армении может быть прекращено. 
  • Вернуться на российский рынок будет крайне проблематично.

Пространства ЕС и ЕАЭС предполагают отсутствие таможенных границ, а спорные вопросы регулируются внутренними законодательствами, поэтому предположить, что эти два интеграционных объединения могут сойтись в какой-то одной стране, невозможно.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
820 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.