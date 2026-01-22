Армения на перепутье: плюсы и минусы интеграции с ЕАЭС и с Евросоюзом

Европейский путь
В 2021 году вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Евросоюзом и Арменией, утвердившее западный вектор нынешнего руководства.
Что приобретет Армения от интеграции с Евросоюзом?
- Увеличение инвестиций и доступ к новым рынкам.
- Доступность для свободного передвижения в пространстве еврозоны (Шенгенское соглашение).
- Долгосрочные преобразования в политической и экономической сферах.
- Коллективная работа по преодолению проблем экологии, образования, здравоохранения, телекоммуникаций, цифровой безопасности.
- Введение высоких технических и гуманитарных стандартов.
Что потеряет Армения от интеграции с Евросоюзом?
- Утрата суверенитета во внешней политике и экономике. Верховенство наднациональных структур и евробюрократии подразумевает, что в ЕС могут принимать решения, идущие вразрез с политикой Еревана.
- Затраты на внедрение высоких технических стандартов. Достигать евростандартов качества Армении придется дорого и за свой счет.
- Высокие риски социально-экономической диспропорции. Свобода перемещения может привести к тому, что экономически активное население переедет жить в более благополучные страны еврозоны.
- Приобщение к европейской санкционной политике ограничит торговые отношения с Ираном.
Быть частью ЕС – значит принимать тенденции, тренды, ценности, видение европейского пути развития цивилизации под эгидой евробюрократии без какого-либо национального уклона.
Евразийский путь
В свое время именно евразийская интеграция способствовала осторожному экономическому росту Армении в условиях ее блокады. Хотя сейчас Азербайджан снял все ограничения на транзит товаров и грузов в Армению, преодоление транспортной блокады стало возможным благодаря не ЕАЭС, а Баку.
Что имеет Армения в ЕАЭС?
- Льготный доступ к энергетическим ресурсам. К примеру, Ереван получает российский газ по скидке (177,5 дол. за тысячу кубометров), а в Европе цена на газ превышает 600 долларов.
- Экономический суверенитет: сейчас Армения сама решает, что ей развивать и во что вкладываться.
- Прочная многолетняя экономическая ниша, которую занимает Армения в пространстве евразийской интеграции.
- Дешевый импорт внутри ЕАЭС, который возможен во многом благодаря логистической близости.
Оставаться частью ЕАЭС - значит быть участником единого экономического пространства с четырьмя свободами - движение людей, товаров, услуг и капитала.
Что потеряет Армения, выйдя из ЕАСЭ?
- ВВП сократится 30-40%.
- Экспорт сократится на 70-80%. Продукция пищевой и легкой промышленности, продукты питания, электроника из Армении не интересны на Западе.
- Импорт сократится в агропромышленном секторе: сейчас более 90% зерна, почти 35% сельскохозяйственных продуктов, 39% мяса птицы, около 40% удобрений для сельского хозяйства идет из России.
- Повысится инфляция и безработица.
- В условиях международной напряженности прямое авиасообщение между Россией и Армении может быть прекращено.
- Вернуться на российский рынок будет крайне проблематично.
Пространства ЕС и ЕАЭС предполагают отсутствие таможенных границ, а спорные вопросы регулируются внутренними законодательствами, поэтому предположить, что эти два интеграционных объединения могут сойтись в какой-то одной стране, невозможно.