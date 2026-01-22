Армения на перепутье: плюсы и минусы интеграции с ЕАЭС и с Евросоюзом

Армения – небольшая по площади и населению республика с ограниченной ресурсной базой, упустившая многие перспективы в ходе карабахского конфликта. Без интеграции с другими странами Еревану сложно достичь экономического развития. Расскажем о двух сценариях интеграции и о том, каких последствий стоит ожидать при выборе одного из этих путей.

Европейский путь

В 2021 году вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Евросоюзом и Арменией, утвердившее западный вектор нынешнего руководства.

Что приобретет Армения от интеграции с Евросоюзом?

Увеличение инвестиций и доступ к новым рынкам.

Доступность для свободного передвижения в пространстве еврозоны (Шенгенское соглашение).

Долгосрочные преобразования в политической и экономической сферах.

Коллективная работа по преодолению проблем экологии, образования, здравоохранения, телекоммуникаций, цифровой безопасности.

Введение высоких технических и гуманитарных стандартов.

Что потеряет Армения от интеграции с Евросоюзом?

Утрата суверенитета во внешней политике и экономике. Верховенство наднациональных структур и евробюрократии подразумевает, что в ЕС могут принимать решения, идущие вразрез с политикой Еревана.

Затраты на внедрение высоких технических стандартов. Достигать евростандартов качества Армении придется дорого и за свой счет.

Высокие риски социально-экономической диспропорции. Свобода перемещения может привести к тому, что экономически активное население переедет жить в более благополучные страны еврозоны.

Приобщение к европейской санкционной политике ограничит торговые отношения с Ираном.

Быть частью ЕС – значит принимать тенденции, тренды, ценности, видение европейского пути развития цивилизации под эгидой евробюрократии без какого-либо национального уклона.

Евразийский путь

В свое время именно евразийская интеграция способствовала осторожному экономическому росту Армении в условиях ее блокады. Хотя сейчас Азербайджан снял все ограничения на транзит товаров и грузов в Армению, преодоление транспортной блокады стало возможным благодаря не ЕАЭС, а Баку.

Что имеет Армения в ЕАЭС?

Льготный доступ к энергетическим ресурсам. К примеру, Ереван получает российский газ по скидке (177,5 дол. за тысячу кубометров), а в Европе цена на газ превышает 600 долларов.

Экономический суверенитет: сейчас Армения сама решает, что ей развивать и во что вкладываться.

Прочная многолетняя экономическая ниша, которую занимает Армения в пространстве евразийской интеграции.

Дешевый импорт внутри ЕАЭС, который возможен во многом благодаря логистической близости.

Оставаться частью ЕАЭС - значит быть участником единого экономического пространства с четырьмя свободами - движение людей, товаров, услуг и капитала.

Что потеряет Армения, выйдя из ЕАСЭ?

ВВП сократится 30-40%.

Экспорт сократится на 70-80%. Продукция пищевой и легкой промышленности, продукты питания, электроника из Армении не интересны на Западе.

Импорт сократится в агропромышленном секторе: сейчас более 90% зерна, почти 35% сельскохозяйственных продуктов, 39% мяса птицы, около 40% удобрений для сельского хозяйства идет из России.

Повысится инфляция и безработица.

В условиях международной напряженности прямое авиасообщение между Россией и Армении может быть прекращено.

Вернуться на российский рынок будет крайне проблематично.

Пространства ЕС и ЕАЭС предполагают отсутствие таможенных границ, а спорные вопросы регулируются внутренними законодательствами, поэтому предположить, что эти два интеграционных объединения могут сойтись в какой-то одной стране, невозможно.