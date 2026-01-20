Армения в ЕС и ЕАЭС: 6 противоречий двойной интеграции

Армения не может быть членом Евразийского экономического союза и Евросоюза одновременно, заявил на днях глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, оставив право выбора между двумя организациями за армянским народом. Действительно ли ЕАЭС и ЕС настолько противоречат друг другу и в чем, расскажем в этом материале.

Противоречие №1. Суверенитет во внешней политике

Наиболее важное противоречие заключается в сохранении и поддержании суверенной внешней политики государств. Участие в ЕАЭС предусматривает коллективное решение вопросов на уровне правительств стран-участниц, в то время как в ЕС доминирует принцип надгосударственного управления. Страны-участницы ЕС обязуются согласовывать внешнюю политику с общеевропейскими позициями, включая поддержку санкционной политики, в том числе антироссийских и антииранских ограничительных мер. Сотрудничество Армении и ЕС противоречит принципами взаимодействия в рамках ЕАЭС, поскольку внешняя политика Еревана в таком случае попросту «растворяется».

Противоречие №2. Стандарты безопасности и безвизового режима

Страны-участницы ЕАЭС оставляют за собой право вводить либо отменять визовый режим. Как правило, при въезде в эти государства прибывшим присваивается статус временно пребывающих. ЕС в этом плане - оплот либерализма, поскольку на территории еврозоны действует Шенгенское соглашение, позволяющее гражданам стран - его участниц беспрепятственно и бессрочно находиться в государствах, на которые распространяются условия соглашения. Однако визовая свобода ЕС возможна лишь при участии Брюсселя в сферах правопорядка и охраны границ. Такого рода либерализация визового режима, в том числе для граждан Армении, напрямую связана с выполнением требования ЕС участвовать в правоохранительной деятельности и пограничном контроле. ЕС оставляет за собой право хранить, собирать и обрабатывать информацию о том, кто и зачем посещает Армению.

Противоречие №3. Приоритет надгосударственных структур над национальными

ЕАЭС отражает равноправные отношения в тех вопросах, которые страны-участницы договорились решать коллективно. Соответственно, те моменты, которые, по мнению руководств стран-участниц, не требует участия иных членов евразийской интеграции, могут быть решены в обход саммитов в одностороннем или двустороннем порядке.

Членство в ЕС предполагает делегирование части суверенных полномочий национальных правительств наднациональным органам: Европейский парламент, Совет Европейского союза, Европейская комиссия и Суд Европейского союза. В случае возникновения спорных вопросов между Москвой и Ереваном решить напрямую их будет сложно из-за значительной бюрократизации процесса и растяжения по срокам принятия решений.

Противоречие №4. Таможенные процедуры

Таможенные кодексы ЕС и ЕАЭС похожи. Однако есть одно различие, которое существенно ограничивает свободное перемещение товаров, связанное со сроками проведения таможенных процедур. ЕАЭС предусматривает определенный срок проведения подобных процедур (который может быть продлен в пределах максимального), в то время как в ЕС строгих временных ограничений нет. Сроки прохождения таможенного контроля устанавливаются таможенными органами, а потому могут быть самыми разными. Это важный и непредсказуемый момент для ведения бизнеса, поскольку в странах ЕАЭС условия транзита или поставок часто указываются в качестве обязательного пункта, за которым следуют санкции за нарушения.

Противоречие №5. Санитарные требования

Ключевое отличие санитарных требований в пространстве ЕС и ЕАЭС заключается в том, что в Европе они полностью находятся в ведении наднациональных институтов. Национальные парламенты устанавливают санитарные нормы только при переносе директив ЕС в свое законодательство. То, что запрещено для ввоза в одну страну ЕС, автоматически запрещено на всем пространстве европейской интеграции.

В ЕАЭС законодательства государств-членов могут преобладать там, где существуют пробелы в санитарном законодательстве ЕАЭС. Поэтому запрещенные для ввоза в Россию продукты из Армении могут легально оказаться на прилавках Белоруссии или Киргизии. То есть интеграция Еревана и Брюсселя может поставить крест на ввозе в Армению ряда российских торговых позиций, запрещенных в ЕС.

Противоречие №6. Инвестиционные режимы

Инвестиционная политика ЕС подчинена единой повестке. Государства-члены обязаны ежегодно направлять отчеты о реализации прямых иностранных инвестиций на своей территории, рассматривать их воздействие на инфраструктуру, технологии или товары двойного назначения. Инвестиции могут быть ограничены или вовсе отменены, если они будут нарушать безопасность и общественный порядок государств ЕС. В европейских странах сложно развивать частную энергетику, транспорт, телекоммуникации в отрыве от всего ЕС.

В ЕАЭС нет единой инвестиционной политики между странами-участницами. Каждая сама избирает для себя пространство для инвестиций, даже если это ставит под сомнение экологическую чистоту. Евразийская интеграция гарантирует защиту интересов инвесторов, но не вынуждает их учитывать интересы других бизнес-игроков на всем пространстве экономического объединения. Инвестиции в ЕАЭС носят преимущественно адресный характер.

Словом, сложно переходить на стандарты Евросоюза, оставаясь членом Евразийского экономического союза, поскольку попытки соблюдать одновременно два свода правил неизбежно приведут к юридическим противоречиям и серьезным административным препятствиям, способным навредить бизнесу.