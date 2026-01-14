Лавров: Армения не примет стандарты ЕС без выхода из ЕАЭС

Армения, в своем стремлении в ЕС, технически не сможет реализовать переход на стандарты Европейского союза, оставаясь при этом членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности отечественной дипломатии в прошедшем году.
"Очевидно для любого, кто как-то знаком с принципами функционирования Евразийского экономического союза и Европейского союза, что невозможно переходить на стандарты Евросоюза, оставаясь членом Евразийского экономического союза. Это не раз и наш вице-премьер Алексей Оверчук разъяснял в контактах со своим армянским коллегой"
– Сергей Лавров
Министр уточнил, что такой перед невозможен с технической стороны.
Также глава внешнеполитического ведомства России указал на попытки ЕС навредить работе ЕАЭС.
"Евросоюз <…> пытается вредить ЕАЭС по полной программе, в том числе всем декларируя, что участие в Евросоюзе должно быть приоритетом для всех, кто хочет нормально развиваться, кто думает о своем народе. Сейчас так же Армению обхаживают, как вы знаете, и целый ряд других примеров"
– Сергей Лавров