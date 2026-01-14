Невозможно переключиться на стандарты ЕС, будучи участником ЕАЭС, заявил Лавров, комментируя планы Армении по евроинтеграции.

Армения, в своем стремлении в ЕС, технически не сможет реализовать переход на стандарты Европейского союза, оставаясь при этом членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности отечественной дипломатии в прошедшем году.

"Очевидно для любого, кто как-то знаком с принципами функционирования Евразийского экономического союза и Европейского союза, что невозможно переходить на стандарты Евросоюза, оставаясь членом Евразийского экономического союза. Это не раз и наш вице-премьер Алексей Оверчук разъяснял в контактах со своим армянским коллегой"

– Сергей Лавров

Министр уточнил, что такой перед невозможен с технической стороны.

Также глава внешнеполитического ведомства России указал на попытки ЕС навредить работе ЕАЭС.

"Евросоюз <…> пытается вредить ЕАЭС по полной программе, в том числе всем декларируя, что участие в Евросоюзе должно быть приоритетом для всех, кто хочет нормально развиваться, кто думает о своем народе. Сейчас так же Армению обхаживают, как вы знаете, и целый ряд других примеров"

– Сергей Лавров