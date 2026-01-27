В Дагестане стартовало строительство дорог Каспийского прибрежного кластера

Дагестанские строители сегодня начали возведение автомобильных дорог в зоне Каспийского прибрежного кластера, возводящегося в регионе – они существенно упростят и локацию, и передвижение туристов.

В Дагестане сегодня стартовало строительство дорог к Каспийскому прибрежному кластеру - строители начали обустройство дорожного полотна и бытового городка, а также начали переносить старые коммуникации, сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

"Вскоре будут построены четыре магистральные улицы, параллельные береговой линии, и 17 перпендикулярных берегу улиц местного значения. Все это обеспечит комфортное перемещение туристов по большой территории курорта"

- пресс-служба Кавказ.РФ

Новые дороги получат современное светодиодное электроосвещение, на них обустроят пешеходные переходы и оборудуют дорожными знаками и разметкой, а также установят 28 остановок общественного транспорта. Проектом предусмотрено обустройство двух контрольных пунктов въезда на курорт", говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Автомобильные дороги вдоль всей береговой линии будущего курорта зададут темп развитию всего проекта. Уже осенью курортные объекты начнут возводить и резиденты ОЭЗ, часть из них заработает уже в будущем 2027 году, поведал заместитель генерального директора Кавказ.РФ Владимир Лапухин.

У Каспийского прибрежного кластера прекрасные перспективы – это мощный привлекательный объект для инвесторов, которые уже заключили 25 соглашений на 112 млрд рублей. Кластер возводится в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" президентского нацпроекта "Туризм и гостеприимство", ход его выполнения контролирует подведомственное Минстрою России ФАУ "Роскапстрой".

Напомним, ранее мы писали о том, что на каспийском побережье в течение двух лет вырастет новый морской курорт – Каспийский прибрежный кластер, рассказал исполнительный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев. По его оценкам, уже в 2028 году Каспийский кластер, основная фаза строительства которого стартует в ближайшие месяцы, начнет оказывать туристические услуги отдыхающим. Проект станет пилотным в сфере строительства с нуля морских курортов.