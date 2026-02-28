США потратили на Иран свыше тысячи "Томагавков"

Свыше 1000 ракет Tomahawk израсходовали американские военные в ходе войны против Ирана. Запасы сильно истощены, пишет The Wall Street Journal.

ВС США использовали в ходе военной операции против Ирана уже более тысячи крылатых ракет "Томагавк", сообщает со ссылкой на информированных американских чиновников The Wall Street Journal.

В начале апреля ВМС США запросили на 2027 год выделить $3 млрд на закупку 785 ракет "Томагавк". В прошлом году на данный вид вооружения было выделено лишь $258 млн, было куплено 55 ракет.