Вестник Кавказа

Рубио поздравил Пашиняна с победой на выборах

Рубио поздравил Пашиняна с победой на выборах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Госдепартамента США Марко Рубио поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на выборах в парламент.

Американский госсекретарь Марко Рубио поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, партия которого – "Гражданский договор" – одержала победу на парламентских выборах. Заявление об этом распространил Госдепартамент США.

"Поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна в связи с переизбранием его партии"

– Марко Рубио

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон поддерживает Пашиняна и Армению в целом в ее стремлении к миру.

Американский дипломат добавил, что США остаются привержены прогрессу в достижении целей "исторического Вашингтонского саммита мира", в том числе – в воплощении в жизнь проекта TRIPP.

Рубио также отметил, что Америка планирует и далее сотрудничать с армянскими властями, чтобы добиться обеспечения мира, стабильности и процветания, не только на Южном Кавказе, но и за пределами этого региона.

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