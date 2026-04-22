Дипломатический процесс между США и Ираном заморожен – СМИ

СМИ: Иран и США фактически приостановили дипломатические контакты по мирному соглашению.
Переговорный процесс между Ираном и США находится фактически на стадии заморозки, передает Al-Arabiya со ссылкой на пакистанский диписточник.
"Об отмене переговоров речи не идет, но сейчас они приостановлены, по-настоящему заморожены. Для продолжения переговоров требуются уступки как от иранской, так и американской стороны"
По словам дипломатического источника, переговорный процесс продвигается слабо.
Как отмечает диписточник, основным препятствием в развитии дипломатического процесса является продолжающаяся морская блокада иранских портов.