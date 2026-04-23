Иран разрешил российским судам проходить через Ормузский пролив без пошлин

Власти Ирана не будут взимать пошлины с России для прохода ее судов через Ормуз. Аналогичные исключения сделаны еще для нескольких стран.

Суда из России могут проходит через Ормузский пролив без оплаты пошлин. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Он подчеркнул, что Исламская Республика сделала в этом вопросе исключение для ряда стран, в том числе для России, передает РИА Новости.

"Что будет в будущем – не знаю. Однако сейчас наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России"

– иранский дипломат

Ранее власти Ирана сообщили, что намерены брать плату за проход через Ормуз. Размер пошлины зависит от типа и объема груза, а также степени рисков. Накануне Исламская Республика впервые получил доход от сборов за транзит.

Напомним, на прошлой неделе США объявили о блокаде иранских портов.