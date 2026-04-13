Хезболла напала на израильских военных на юге Ливана

Ливанское движение "Хезболла" совершило нападение на израильских военных в южной части Ливана. Об этом сказано в заявлении, распространенном 23 апреля самой группировки.

Атака состоялась в деревне Тайбе.

"Хезболла" также в очередной раз заявила, что ее атаки – это ответ на действия Израиля, который, как она отмечает, нарушил во вторник 10-дневное перемирие, вступившее в силу на прошлой неделе.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с лидерами Израиля и Ливана, после чего было объявлено о договоренности этих двух стран остановить огонь на ближайшие 10 дней. Режим прекращения огня вступил в силу с 17 апреля.