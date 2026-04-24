Аракчи прибыл в Россию

Глава иранского МИД прибыл сегодня в Санкт-Петербург. Ожидается, что министра примет президент России Владимир Путин.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи утром в понедельник прибыл в Санкт-Петербург, об этом сообщает агентство IRNA.

Ожидается, его главу МИД ИРИ примет сегодня президент РФ Владимир Путин. В ходе визита Аракчи намерен обсудить с российскими властями урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Накануне посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что Аракчи "проведет консультации с российскими властями о текущем статусе переговоров, прекращении огня и событиями вокруг конфликта".

Визит главы МИД Ирана в Россию 27 апреля для проведения переговоров подтвердили в МИД России, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Владимира Путина запланирована встреча с главой иранского МИД.