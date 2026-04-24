В МИД РФ уточнили цели визита в Москву Аббаса Аракчи

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет в Москву завтра, 27 апреля: в его планах – переговоры с руководством страны и возможная встреча с российским президентом Владимиром Путиным, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также глава иранского внешнеполитического ведомства рассчитывает провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, заявил сегодня посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

Напомним, ранее мы писали о том, что отношения Ирана и России доверительные и дружеские, в ходе конфликта с США руководство двух стран не раз проводило консультации, рассказал посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан. Он отметил роль Москвы в снижении напряженности на Ближнем Востоке и сообщил, что Тегеран приветствует инициативы Москвы по снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Также он заявил, что Иран приветствует новые идеи по урегулированию от дружественных государств, включая Россию и Китай и благодарит эти страны за использование права вето в отношении проекта резолюции по безопасности судоходства в Ормузском проливе в Совбезе ООН.