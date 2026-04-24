Вестник Кавказа

В МИД РФ уточнили цели визита в Москву Аббаса Аракчи

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет в Москву завтра, 27 апреля: в его планах – переговоры с руководством страны и возможная встреча с российским президентом Владимиром Путиным, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Подтверждаем визит в Россию Аракчи с целью проведения переговоров"

- сообщение МИД России

Также глава иранского внешнеполитического ведомства рассчитывает провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, заявил сегодня посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

Напомним, ранее мы писали о том, что отношения Ирана и России доверительные и дружеские, в ходе конфликта с США руководство двух стран не раз проводило консультации, рассказал посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан. Он отметил роль Москвы в снижении напряженности на Ближнем Востоке и сообщил, что Тегеран приветствует инициативы Москвы по снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Также он заявил, что Иран приветствует новые идеи по урегулированию от дружественных государств, включая Россию и Китай и благодарит эти страны за использование права вето в отношении проекта резолюции по безопасности судоходства в Ормузском проливе в Совбезе ООН.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
935 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.