Иран: Россия играет важную роль в снижении напряженности на Ближнем Востоке

Отношения Ирана и России доверительные и дружеские, в ходе конфликта с США руководство двух стран не раз проводило консультации, рассказал посол. Он отметил роль Москвы в снижении напряженности на Ближнем Востоке.

Посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан сообщил, что Тегеран приветствует инициативы Москвы по снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Прежде всего посол отметил, что отношения двух стран носят дружественный характер и основаны на взаимном доверии. Москва и Тегеран проводили консультации в связи с войной США и Израиля против Ирана.

"Во время этой войны главы государств обеих стран трижды консультировались по телефону, а министры иностранных дел - десять раз. Это демонстрирует высокую степень координации и подтверждает существование тесных связей между двумя странами"

– Хосейниан

Также он заявил, что Иран приветствует новые идеи по урегулированию от дружественных государств, включая Россию и Китай и благодарит эти страны за использование права вето в отношении проекта резолюции по безопасности судоходства в Ормузском проливе в Совбезе ООН.

"Мы благодарим РФ и Китай за использование права вето в отношении недавней резолюции, и Россия, безусловно, играет важную роль в посредничестве и снижении напряженности"

– Хосейниан

Кроме того, РФ и КНР, как крупные державы и постоянные члены Совбеза ООН, могут играть политическую роль и стать гарантами реализации сделки США и Ирана путем дипломатической поддержки, участия в механизмах мониторинга и содействия предотвращению нарушений соглашения, добавил иранский посол в беседе с ТАСС.