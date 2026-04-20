Иран: Россия играет важную роль в снижении напряженности на Ближнем Востоке

Посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан сообщил, что Тегеран приветствует инициативы Москвы по снижению напряженности на Ближнем Востоке.
Прежде всего посол отметил, что отношения двух стран носят дружественный характер и основаны на взаимном доверии. Москва и Тегеран проводили консультации в связи с войной США и Израиля против Ирана.
"Во время этой войны главы государств обеих стран трижды консультировались по телефону, а министры иностранных дел - десять раз. Это демонстрирует высокую степень координации и подтверждает существование тесных связей между двумя странами"
– Хосейниан
Также он заявил, что Иран приветствует новые идеи по урегулированию от дружественных государств, включая Россию и Китай и благодарит эти страны за использование права вето в отношении проекта резолюции по безопасности судоходства в Ормузском проливе в Совбезе ООН.
"Мы благодарим РФ и Китай за использование права вето в отношении недавней резолюции, и Россия, безусловно, играет важную роль в посредничестве и снижении напряженности"
– Хосейниан
Кроме того, РФ и КНР, как крупные державы и постоянные члены Совбеза ООН, могут играть политическую роль и стать гарантами реализации сделки США и Ирана путем дипломатической поддержки, участия в механизмах мониторинга и содействия предотвращению нарушений соглашения, добавил иранский посол в беседе с ТАСС.