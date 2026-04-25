США предложили Ирану переговоры – Аракчи

Американская сторона предложила Ирану возобновить переговорный процесс, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.
Соответствующее заявление он сделал в качестве комментария к словам президента США Дональда Трампа, который ранее назвал себя победителем.
Глава МИД ИРИ задался вопросом: если глава американского государства считает, что он одержал победу, то зачем тогда он предлагает Тегерану переговоры?
"Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели, вот почему он просит о переговорах"
– Аббас Аракчи
Дипломат добавил, что иранская сторона обдумывает такую возможность.