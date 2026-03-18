"Краснодар" сегодня обыграл махачкалинское "Динамо"

Кубанский футбольный клуб "Краснодар" сегодня снова подтвердил свое лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ), одержав победу (2:1) над махачкалинским "Динамо" в домашнем матче 27-го тура.

Первый мяч в ворота соперника на 29-й минуте отправил Никита Кривцов, а точку в матче на 57-й минуте поставил Джон Кордоба, передает ТАСС.

"Отметился" на поле и защитник "Краснодара" Диего Коста, который закатил мяч в свои ворота на 5-й минуте матча, а вот дагестанским футболистам не удалось пробить ни одного результативного мяча.

Тем не менее, "Краснодар" снова подтвердил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ - 60 очков, клуб продлил серию без поражений в турнире до семи матчей и опережает питерский "Зенит" на четыре очка.

Следующий тур "Краснодар" сыграет в Тольятти с "Акроном" – он состоятся 3 мая. "Динамо" же в Махачкале 2 мая примет "Ростов".