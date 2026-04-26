США не видят перспектив в переговорах с Ираном - Рубио

Перспективы возможных переговоров по ядерной программе с Ираном весьма туманны, и оптимальный вариант сейчас – усиливать санкционное давление на Иран, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Основные причины, вынудившие США начать войну против Ирана - ядерный вопрос и стремление Тегерана расширить свое влияние на Ближневосточный регион, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

"Ядерный вопрос - это причина, по которой мы в первую очередь занимаемся этим. Если бы Иран был просто радикальной страной, управляемой радикальными людьми, это все равно было бы проблемой... По сути, они стремятся расширять и экспортировать свою революцию"

- Марко Рубио

Именно стремление доминировать в регионе привело Иран к сотрудничеству с "Хезболлой" в Ливане, к поддержке ХАМАС и ополченцев в Ираке – по сути, Тегеран держал в заложниках весь регион, - заявил Рубио, передает "Интерфакс".

В то же время глава Госдепа фактически подтвердил, что в ходе боевых действий Тегеран едва использовал половину запаса своих ракет и сейчас обладает солидным запасом вооружения.

Единственным выходом в этой ситуации в случае неудачи в достижении приемлемого соглашения Рубио видит усиление давления на Тегеран, которое, по его словам, сейчас экстраординарно.

В то же время США с пессимизмом оценивают возможный благоприятный исход переговоров Тегерана и Вашингтона, прогресса в которых не наблюдается - до сих пор он ни разу не встречался с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи, добавил Марко Рубио.