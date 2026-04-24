Израиль начал новую операцию на юге Ливана

ЦАХАЛ начинает боевые действия против "Хезболлы" на юге Ливана. Жителей городов региона призвали покинуть дома.

Армия Израиля призвала жителей городов на юге Ливана эвакуироваться. ЦАХАЛ также объявила о начале военной операции в регионе. 

"Из-за нарушения террористической организацией "Хезболлы" соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ вынуждена действовать в ответ с применением силы"

– ЦАХАЛ 

Сообщение ЦАХАЛ адресовано жителям шести городов на юге Ливана – Майфадун, Шукин, Арнун, Завтар аль-Шаркия и Кфар-Тебнит в районе Эн-Набатия. Жители должны покинуть дома и отойти на километр от зоны боевых действий. 

Отметим, что Ливан и Израиль в середине апреля согласовали прекращение огня, однако "Хезболла" не участвовала в переговорах.

