Израиль начал новую операцию на юге Ливана

ЦАХАЛ начинает боевые действия против "Хезболлы" на юге Ливана. Жителей городов региона призвали покинуть дома.

"Из-за нарушения террористической организацией "Хезболлы" соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ вынуждена действовать в ответ с применением силы"

– ЦАХАЛ

Сообщение ЦАХАЛ адресовано жителям шести городов на юге Ливана – Майфадун, Шукин, Арнун, Завтар аль-Шаркия и Кфар-Тебнит в районе Эн-Набатия. Жители должны покинуть дома и отойти на километр от зоны боевых действий.

Отметим, что Ливан и Израиль в середине апреля согласовали прекращение огня, однако "Хезболла" не участвовала в переговорах.