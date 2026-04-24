Ильхам Алиев прокомментировал атаку в Вашингтоне

Президент Азербайджана опубликовал сообщение, посвященное стрельбе в Вашингтоне, где накануне должен был состояться вечер с участием Дональда Трампа.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев высказался о нападении в Вашингтоне, пожелав благополучия президенту США Дональду Трампу.

"Глубоко обеспокоен стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Подобные акты насилия недопустимы и должны решительно осуждаться. Рад, что президент Трамп, первая леди и все присутствующие находятся в безопасности. Желаю им дальнейшей безопасности и благополучия"

– Ильхам Алиев

Нападение на гостиницу Washington Hilton произошло в ночь на воскресенье. Здесь должен был состояться вечер в честь журналистов Белого дома, на который прибыли Дональд Трамп с супругой, а также члены его администрации.

В результате атаки ранения получил один из охранявших мероприятие спецагентов, стрелок был нейтрализован и задержан. По данным СМИ, им оказался 31-летний житель Калифорнии.