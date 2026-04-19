Глава МИД Турции обсудил ситуацию в Иране с посредниками

Хакан Фидан обсудил переговоры между Ираном и США с главами ИРИ и Пакистана. Также состоялся разговор с посредниками Вашингтона.

Глава дипведомства Турции Хакан Фидан провел телефонные разговоры с посредниками США по дипломатическому процессу между Вашингтоном и Тегераном, сообщили в МИД Турции.

По данным МИД, стороны обменялись позициями по вопросу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно сообщению Haber Global, Фидан провел переговоры с коллегами из Ирана и Пакистана Аббасом Аракчи и Исхаком Даром. Стороны обсудили дипломатический процесс между Ираном и США.