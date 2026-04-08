Фидан: Турция готова провести новый раунд переговоров между Россией и Украиной

Глава МИД Турции заявил о готовности страны снова принять переговоры РФ и Украины. Он призвал продолжать усилия по достижению мира.

Турция готова способствовать украинскому урегулированию и готова, как и ранее, предоставить площадку для проведения нового раунда переговоров между Москвой и Киевом, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на пресс-конференции на закрытии Анталийского дипломатического форума.

"Турция готова внести вклад в продвижение мирного процесса по Украине на всех уровнях — как на техническом, так и на уровне лидеров. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, обеспечить необходимую организационную поддержку и содействовать созданию условий для конструктивного диалога между сторонами"

– Хакан Фидан

Он напомнил, что переговоры в Стамбуле были проведены трижды в 2025 году. По мнению Фидана, на фоне войны США и Израиля против Ирана, интерес мировой общественности к мирным переговорам по Украине снизился.

Министр уверен, "необходимо продолжать усилия по достижению мира".