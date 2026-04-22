Моджтаба Хаменеи делегировал принятие решений генералам – СМИ

Источники рассказали о самочувствии верховного лидера Ирана, получившего ранения в ходе обострения конфликта с США и Израилем. По их данным, ему предстоит сделать еще ряд операций.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения во время атак Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщают информированные источники.

Как отмечается, Хаменеи может понадобиться пластическая операция, поскольку он получил сильные ожоги лица, которые затрудняют речь, передает The New York Times (NYT).

Уточняется, что верховному лидеру Ирана сделали уже ряд операций. Ему несколько раз оперировали ногу, а также руку.

Несмотря на тяжелые травмы, Моджтаба Хаменеи сохраняет ясность ума и активность. Однако в настоящее время его окружают преимущественно врачи и медперсонал. Принятие решений он временно делегировал генералам.

Источники NYT отмечают, что появляться на публике верховный лидер ИРИ пока не намерен, так как не хочет выглядеть слабым.

Напомним, предыдущий верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в конце февраля в результате ударов США и Израиля. После этого должность верховного лидера занял Моджтаба Хаменеи.