Сейсмологи сообщили о землетрясении в Каспийском море

Каспийское море этим утром сотрясло землетрясение. По оценкам азербайджанских сейсмологов, магнитуда явления составила 3,2.
Землетрясение зафиксировано в Каспийском море утром 23 апреля, об этом информирует в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Магнитуда подземных толчков составила 3,2, землетрясение произошло в 09:57 четверга по местному времени. Эпицентр находился на глубине 20 км.
В последнее время в Каспийском море регулярно фиксируется сейсмическая активность.