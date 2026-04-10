Два землетрясения произошло в Каспийском море

В ночь на понедельник Каспийском море сотрясли два землетрясения. Магнитуда составила 4,6 и 3,2, сообщили сейсмологи в Азербайджане.
Сейсмическая активность была дважды зарегистрирована в Каспийском море прошлой ночью, следует из данных Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Первое землетрясение произошло в 22:46 по местному времени, магнитуда составила 4,6. Очаг находился на глубине 18 км.
Затем в 23:45 по местному времени случилось еще одно землетрясение, его магнитуда составила 3,2. Очаг залегал на глубине 32 км.