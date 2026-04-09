Ночное землетрясение потрясло Каспийское море

Сейсмологи зарегистрировали сегодня ночью очередное землетрясение в Каспийском море. Ранее на этой неделе подземные толчки сотрясали Каспий несколько дней подряд.

В ночь с 11 на 12 апреля в Каспийском море произошло землетрясение. Об этом информирует Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков составила 3,2. Они были зарегистрированы в 00:47 по местному времени (23:47 мск).

Очаг землетрясение находился на глубине 74 км.

Ранее на этой неделе на Каспии произошел целый ряд землетрясений. Они были зафиксированы во вторник, среду и четверг. Самые сильные подземные толчки случились 8 апреля. Их магнитуда составила 5,3.