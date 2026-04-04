Каспийское море снова трясет

Минувшей ночью азербайджанские сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение в Каспийском море – к счастью, оно оказалось довольно слабым и на суше практически не ощущалось.

Минувшей ночью в Каспийском море произошло очередное землетрясение, магнитуда которого составляла 3,3, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки были зафиксированы в 02:17 по местному времени (01:17 мск), глубина залегания очага землетрясения составила 12 км, на земле подземные толчки практически не ощущались, передает Trend.

На Каспии периодически фиксируются подземные толчки различной степени интенсивности.

Напомним, мы писали о том, что накануне в Каспийском море произошло два землетрясения, причем одно из них было довольно сильным - магнитуда первых подземных толчков составила 5,3. Их эпицентр располагался в 58 км от Ленкорани, а очаг залегал на глубине 35 км. Магнитуда еще одних подземных толчков составила 3,2. Их очаг находился на глубине 20 км.