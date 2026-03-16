Землетрясение магнитудой 5,2 потрясло юго-восток Турции

Несколько часов назад жители сразу нескольких провинций Турции могли ощутить на себе землетрясение. Его эпицентр располагался в провинции Ван.

Утром 4 апреля в юго-восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой. Об этом информирует департамент по чрезвычайным ситуациям республики.

Подземные толчки были зафиксированы в провинции Ван в 08:52 по местному времени (совпадает с московским). Их эпицентр располагался в районе Тушба.

Очаг землетрясения находился на глубине 7 тыс метров.

В МВД Турции сообщили, что землетрясение могли ощутить на себе жители пяти провинций.

"Подразделения департамента ЧС, жандармерии и сил безопасности продолжают обследование территории в провинции Ван, где произошло землетрясение магнитудой 5,2, оно ощущалось в провинциях Агры, Хаккяри, Ыгдыр и Битлис"

– глава ведомства Мустафа Чифтчи

Он отметил, что на данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

По данным TRT Haber, землетрясение ощущалось в течение 10 секунд и вызвало панику среди населения.