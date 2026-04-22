Турция направила гуманитарный конвой в Иран

Власти Турция снарядили девять грузовых машин с лекарствами для Ирана. Шесть грузовиков подготовили власти провинции Ван.

Шесть грузовиков с гуманитарной помощью направила Турция в Иран. Конвой состоит из медицинской помощи, заявил глава департамента Минздрава провинции Ван Мухаммед Тосун. 

"Груз включает лекарства и медицинские принадлежности. (...)  В соответствии с указаниями президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра в мы продолжим оказывать помощь нашим братьям за пределами границы. Надеюсь, эта война закончится в очень короткие сроки и наши иранские коллеги смогут вести свою деятельность более свободно"

– Мухаммед Тосун

По словам Тосуна, машины с гумпомощью отправились из Вана по маршруту в сторону Гурбулака. Всего Турция намерена отправить до 9 грузовых машин.

